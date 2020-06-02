В Центральной Азии число заражений COVID-19 превысило 21,1 тыс., выздоровели более 11,75 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 430 и на утро вторника достигло 21 тыс. 147, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 328 человек, общее число выздоровевших достигло 11 тыс. 754 человек.
Число жертв коронавируса в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось до 120 человек, одна пациентка скончалась в Нарынской областной больнице в Киргизии.
По данным межведомственной комиссии, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 263 человек, число подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в стране на утро понедельника достигло 11 тыс. 571. Рост числа заражений за сутки составил 2,3%. Число выздоровевших увеличилось до 5 тыс. 587 человек (+183 за сутки), число летальных исходов не изменилось - 41 человек.
Новые заражения выявлены в 14 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (2 тыс. 676), Нур-Султан (2 тыс. 266), Атырауская область (1 тыс. 119), а также Карагандинская область (956) и Шымкент (885).
Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 845, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге во вторник. Рост числа заражений за сутки составил 1,54%.
По словам замминистра, за минувшие сутки в Нарынской областной объединенной больнице от коронавируса скончался один человек.
"Скончалась женщина в возрасте 79 лет. Она находилась на лечении с 13 мая. Накануне ее состояние резко ухудшилось. На фоне интенсивных медицинских мероприятий произошла остановка сердца", - сообщил Усенбаев.
Таким образом, с начала пандемии в Киргизии от коронавируса скончались 17 человек.
По информации медиков, за сутки из стационара выписано 38 пациентов. На лечении остается 609 человек, из них четыре в реанимации.
Общее число излечившихся от коронавируса достигло 1 тыс. 219 человек.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 3 тыс. 718, сообщил во вторник Минздрав республики. Рост числа заражений за сутки составил 1,53%.
По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 22 и достигло 2 тыс. 859 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У девяти больных состояние оценивается как тяжелое. Число умерших от коронавируса в Узбекистане не изменилось - 15 человек.
Минздрав Таджикистана накануне вечером сообщил, что за минувшие сутки в стране коронавирус был выявлен у 83 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 к вечеру понедельника достигло 4013. Рост числа заражений за сутки составил 2,11%. По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 2089 больных выздоровели (+85 за сутки).
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВВС Азербайджана отработали уничтожение командных и наблюдательных пунктов противника
Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 54%, из Украины – на 75%
Страны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения на 2 мес.
AFB Bank увеличил в 2019г кредитование строительного сектора в 14 раз
MIDA с 30 июня начинает продажу 249 квартир в доме №1 в ЖК в Говсанах
Число жертв коронавируса в мире превысило 375 тыс. человек, число инфицированных - 6,27 млн - университет Хопкинса
Греция готовится к открытию туристического сезона, возобновляют работу отели и бассейны
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Совокупный капитал AccessBank-а превышает регулятивную норму
Банк Республика подарил праздничное настроение детям шехидов Апрельских боев
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог