В Центральной Азии число заражений COVID-19 превысило 21,1 тыс., выздоровели более 11,75 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 430 и на утро вторника достигло 21 тыс. 147, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 328 человек, общее число выздоровевших достигло 11 тыс. 754 человек.

Число жертв коронавируса в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось до 120 человек, одна пациентка скончалась в Нарынской областной больнице в Киргизии.

По данным межведомственной комиссии, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 263 человек, число подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в стране на утро понедельника достигло 11 тыс. 571. Рост числа заражений за сутки составил 2,3%. Число выздоровевших увеличилось до 5 тыс. 587 человек (+183 за сутки), число летальных исходов не изменилось - 41 человек.

Новые заражения выявлены в 14 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (2 тыс. 676), Нур-Султан (2 тыс. 266), Атырауская область (1 тыс. 119), а также Карагандинская область (956) и Шымкент (885).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 845, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге во вторник. Рост числа заражений за сутки составил 1,54%.

По словам замминистра, за минувшие сутки в Нарынской областной объединенной больнице от коронавируса скончался один человек.

"Скончалась женщина в возрасте 79 лет. Она находилась на лечении с 13 мая. Накануне ее состояние резко ухудшилось. На фоне интенсивных медицинских мероприятий произошла остановка сердца", - сообщил Усенбаев.

Таким образом, с начала пандемии в Киргизии от коронавируса скончались 17 человек.

По информации медиков, за сутки из стационара выписано 38 пациентов. На лечении остается 609 человек, из них четыре в реанимации.

Общее число излечившихся от коронавируса достигло 1 тыс. 219 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 3 тыс. 718, сообщил во вторник Минздрав республики. Рост числа заражений за сутки составил 1,53%.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 22 и достигло 2 тыс. 859 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У девяти больных состояние оценивается как тяжелое. Число умерших от коронавируса в Узбекистане не изменилось - 15 человек.

Минздрав Таджикистана накануне вечером сообщил, что за минувшие сутки в стране коронавирус был выявлен у 83 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 к вечеру понедельника достигло 4013. Рост числа заражений за сутки составил 2,11%. По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 2089 больных выздоровели (+85 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.