Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 796

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 796, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 508 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 300 человек. Выздоровели 634 человека, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.