Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0242 GBR   2.1046 TRY   0.2496

Цена на нефть

01.06   $/bbl WTI 35.44 -0.05 Brent 38.32 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.06.2020 10:25

Мадуро собирается с визитом в Иран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в скором времени посетить Иран, чтобы поблагодарить народ этой страны за оказанную помощь - поставки нефти.

"Я должен поехать и лично поблагодарить народ", - сказал Мадуро в эфире венесуэльского телевидения.

Он не назвал точных сроков планируемого визита, но отметил, что в ходе этой поездки будут подписаны соглашения в сфере энергетики и других областях.

Исламская республика Иран ранее направила в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего.

По словам представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, Иран продолжит поставки нефти Венесуэле, если Каракас об этом попросит.

"Иран использует право на свободную торговлю с Венесуэлой, и мы готовы направить туда еще больше танкеров, если Каракас обратится с просьбой о новых поставках из Ирана", - сказал он.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани ранее сообщил, что экспорт нефти в Венесуэлу осуществляется в соответствии с международными правилами, несмотря на санкции со стороны США в отношении обеих стран.

"Поставки нефти в Венесуэлу соответствовали международным нормам и правилам", - заявил Солтани.

По его словам, важно, что Венесуэла и Иран создали свой собственный механизм поставок и расчетов, при этом поставки полностью оплачены.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, НАМЕРЕНИЕ


Похожие новости


Мадуро продлил на месяц ограничительные меры из-за коронавируса Мадуро не сомневается, что Гуайдо сядет в тюрьму Президент Венесуэлы высказался за прямой диалог с Соединенными Штатами Мадуро призвал защищаться от терроризма и военного вмешательства Азербайджан будет работать на обеспечение солидарности между членами Движения неприсоединения – президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]