Мадуро собирается с визитом в Иран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в скором времени посетить Иран, чтобы поблагодарить народ этой страны за оказанную помощь - поставки нефти.
"Я должен поехать и лично поблагодарить народ", - сказал Мадуро в эфире венесуэльского телевидения.
Он не назвал точных сроков планируемого визита, но отметил, что в ходе этой поездки будут подписаны соглашения в сфере энергетики и других областях.
Исламская республика Иран ранее направила в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего.
По словам представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, Иран продолжит поставки нефти Венесуэле, если Каракас об этом попросит.
"Иран использует право на свободную торговлю с Венесуэлой, и мы готовы направить туда еще больше танкеров, если Каракас обратится с просьбой о новых поставках из Ирана", - сказал он.
Посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани ранее сообщил, что экспорт нефти в Венесуэлу осуществляется в соответствии с международными правилами, несмотря на санкции со стороны США в отношении обеих стран.
"Поставки нефти в Венесуэлу соответствовали международным нормам и правилам", - заявил Солтани.
По его словам, важно, что Венесуэла и Иран создали свой собственный механизм поставок и расчетов, при этом поставки полностью оплачены.
Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.
В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.
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