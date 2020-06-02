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СНГ 02.06.2020 11:33

В Украине 328 новых заболевших Covid-19 за сутки, девять пациентов умерли - СНБО

328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано на Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 388 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 340 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 31 мая - о 468 новых заболевших, 30 мая - о 393.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас на Украине Covid-19 болеют 13 535 человек.

В Киеве подтвердили 28 новых случаев COVID-19, в числе заразившихся - пятеро медиков, сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко.

"Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай COVID-19", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]