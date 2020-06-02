MIDA с 30 июня начинает продажу 249 квартир в доме №1 в ЖК в Говсанах

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана 30 июня начнет продажу 249 квартир в доме №1 в жилом комплексе в поселке Говсаны, отмечается в сообщении MIDA.

«Продажи 249 квартир, из которых 39 – однокомнатные, 142- двухкомнатные и 68 –трехкомнатные, стартуют 30 июня в 11:00 и завершатся 7 июля в 11:00. Процесс выбора квартир начнется 3 июля в 11:00 и продолжится до 11:00 7 июля», - отмечается в информации.

Стоимость однокомнатных квартир с учетом НДС начинается от 32,13 тыс. манатов, двухкомнатных – от 42,145 тыс. манатов, трехкомнатных – 57,12 тыс. манатов. Продажа квартир будет осуществляться по принципу оплаты за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, или же за счет собственных средств покупателей.

В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 28,917 тыс. манатов за однокомнатную, 38,174 тыс. манатов - за двухкомнатную и 51,408 тыс. манатов – за трехкомнатную.

В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых. При этом ежемесячный взнос сроком на 30 лет за однокомнатную квартиру составит от 138 до 143 манатов, двухкомнатную –182-230 манатов, трехкомнатную – 245-268 манатов.

Продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.

Все выставляемые на продажу квартиры полностью отремонтированы, меблированы, оснащены комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа.

Как сообщалось, в пос. Говсаны на площади в 20 га построен второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК построено 11 жилых домов, из которых 7 - семиэтажные и 18-тиблочные, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.

В ЖК 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир - 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.

Кроме этого, на территории ЖК построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

Н.Аббасова