В Армении выявлены 517 заражений Covid-19 за сутки, скончались 20 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 517 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 10009, сообщает во вторник единый информационный центр республики.
По данным ведомства, за сутки скончались 20 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 214 человек.
"Из них 158 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 56 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 427 человек (+25 за сутки).
В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.
С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).
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