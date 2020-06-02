Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 54%, из Украины – на 75%

Импорт в Азербайджан в I-ом квартале 2020 года сигарет составил на сумму $4 млн 828,71 тыс., что на 74,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $4 млн 3,12 тыс. (спад на 74,9% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 82,9% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-марте составил на сумму $825,55 тыс. (спад на 54%).

Импорт в Азербайджан в 2019 году сигарет составил на сумму $70 млн 813,03 тыс., что на 53,5% меньше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков