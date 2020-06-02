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Бизнес и законодательство 02.06.2020 11:37

Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 54%, из Украины – на 75%

Импорт в Азербайджан в I-ом квартале 2020 года сигарет составил на сумму $4 млн 828,71 тыс., что на 74,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $4 млн 3,12 тыс. (спад на 74,9% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 82,9% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-марте составил на сумму $825,55 тыс. (спад на 54%).

Импорт в Азербайджан в 2019 году сигарет составил на сумму $70 млн 813,03 тыс., что на 53,5% меньше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СИГАРЕТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]