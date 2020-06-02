Правительство Франции ожидает сокращения ВВП страны на 11% в 2020 г

Власти Франции планируют снижать налоги и проводить реформы, чтобы поддержать восстановление экономики после рецессии, которая будет более глубокой, чем ожидалось ранее, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
Падение ВВП Франции в этом году составит 11%, а не 8%, как ожидалось ранее, заявил министр. Это означает, что правительство должно продолжать стимулирующие меры и проводить реформы, ориентированные на бизнес, но не поднимать налоги, поскольку это может ослабить экономический рост.
"Экономика была практически полностью остановлена на три месяца, и мы заплатим за это темпами экономического роста", - заявил Ле Мэр, выступая на радиостанции RTL.
"Нам необходимо придерживаться курса снижения налогов для домохозяйств, а также предоставлять бизнесу стимулы для внедрения инноваций, дигитализации и роботизации", - сказал он.
Эксперты все чаще задаются вопросом о том, каким образом, правительство Франции планирует покрывать огромные расходы в рамках программ поддержки экономики. Миллиарды евро, уже потраченные властями, существенно увеличили долговую нагрузку государства, пишет Bloomberg.
"Без сомнений, мы не будем повышать налоги, - заявил Ле Мэр. - Да, по долгам нужно будет платить, однако не за счет увеличения налогов, а за счет увеличения темпов экономического роста".
Власти Франции намерены помогать владельцам ресторанов с оплатой аренды, а также поддерживать автомобильный, туристический и авиастроительный сектора.
"С экономической и социальной точек зрения худшее еще впереди, - отметил Ле Мэр. - Шок для экономики в результате кризиса был резким во Франции".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнародует собственные прогнозы для экономики еврозоны на этой неделе. Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что в регионе, вероятно, реализуется наиболее пессимистичный сценарий Центробанка, который предусматривает сокращение экономики на 8-12%.
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