РФ пригласила участвовать в параде Победы на Красной площади военнослужащих из 19 стран - Шойгу

РФ пригласила расчеты 19 иностранных государств для участия в параде Победы на Красной площади, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Приглашены парадные расчёты 19-ти иностранных государств", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он сообщил, что на параде будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов.

"Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ- 31К", - сообщил Шойгу.