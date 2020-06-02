Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8914 RUR   0.0247 GBR   2.1218 TRY   0.2499

Цена на нефть

01.06   $/bbl WTI 35.44 -0.05 Brent 38.32 0.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.06.2020 16:04

РФ пригласила участвовать в параде Победы на Красной площади военнослужащих из 19 стран - Шойгу

РФ пригласила расчеты 19 иностранных государств для участия в параде Победы на Красной площади, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Приглашены парадные расчёты 19-ти иностранных государств", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он сообщил, что на параде будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов.

"Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ- 31К", - сообщил Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАРАД, ВОЕННЫЕ, ПРИГЛАШЕНИЯ


Похожие новости


Путин подписал указ о проведении 24 июня Парада Победы и объявил этот день нерабочим днем Абэ еще не определился, поедет ли на Парад Победы в Москву, сообщили в японском посольстве Москва не отзывала приглашения мировым лидерам на парад Победы - Кремль Азербайджан направит 75 военнослужащих для участия в военном параде 9 мая в Москве Более 40 боевых кораблей примут участие в Главном военно-морском параде в Петербурге - Шойгу Путин благодарит Шойгу и всех участников Парада Победы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]