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Дальнее зарубежье 02.06.2020 16:17

В новом бюджете ЕС механизм гражданской защиты получит более 3,1 млрд евро

Пандемия коронавируса потребовала улучшения возможностей гражданской защиты Европейского союза, для механизма которой должно быть предусмотрено в новом бюджете ЕС более 3,1 млрд евро, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"Те возможности, которыми мы располагали до сих пор, несколько иные. Это система гражданской защиты, которая опиралась исключительно на идею солидарности между государствами-членами. То есть все зависело от добровольных предложений помощи нуждающемуся в ней государству-члену", - пояснил еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, такая система успешно функционировала во всех чрезвычайных ситуациях, когда они ограничивались одним или несколькими государствами.

"Вместе с тем, эта система не очень эффективна, когда большое количество стран ЕС или все в одно время находятся в чрезвычайной ситуации", - продолжил Ленарчич.

Он привел пример, когда в начале пандемии COVID-19 "одно государство подало просьбу о помощи медицинским оборудованием, но, к сожалению, этот призыв остался без ответа". "Что побудило нас работать над созданием резерва чрезвычайной помощи в масштабе Европейского союза, который должен позволить избегать такого рода ситуаций в будущем", - сообщил член ЕК по кризисному управлению.

По его словам, Еврокомиссия предлагает увеличить общесоюзный резерв возможностей гражданской защиты, чтобы можно было быстро мобилизовать механизм rescEU. В резерв войдут запасы медицинского оборудования, самолеты для эвакуации по медицинским причинам, полевые госпитали, пожарные самолеты, вертолеты и другие средства, которые могут быть оперативно задействованы в случаях чрезвычайных ситуаций разного рода.

"Кроме этого, мы хотим, чтобы Европейский союз мог финансировать на 100% стоимость создания этих возможностей чрезвычайной помощи rescEU и стоимость проведения операций", - заявил Ленарчич.

Для этого rescEU будет значительно усилен за счет дополнительных 2 млрд евро в долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы, объявил еврокомиссар. Таким образом, сказал он, "общий бюджет механизма гражданской защиты Евросоюза превысит 3,1 млрд евро".

Эти средства будут предназначены для обеспечения работы в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, во время лесных пожаров, для решения химических, биологических, радиологических или ядерных проблем и в иных крупных чрезвычайных ситуациях, сообщил Ленарчич.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, ГО


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