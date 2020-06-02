РФ и Китай проявляют повышенную активность в соцсетях в связи с насилием в США - Politico

Более 1,2 тыс. раз, начиная с 30 мая, события в США упоминались в сообщениях твиттер-аккаунтов, связанных с Россией и Китаем, сообщает со ссылкой на собственное исследование американское издание Politico.

"На протяжении последних трех дней, послы Китая, новостные каналы, поддерживаемые Россией, или имеющие связи с Россией или Китаем опубликовали более 1,2 тыс. сообщений под хэштегами #BlackLivesMatter и #Minneapolis", - пишет Politico, отмечая, что "пользователи твиттера из России и Китая, в сообщениях которых говорилось о США, упоминали о продолжающемся насилии".

По мнению экспертов в сфере борьбы с дезинформацией, продолжает Politico, целью таких действий является укрепление недоверия на обеих сторонах политического спектра в США, а не публикация легко определяемых фейковых сообщений в соцсетях.

"Россия делает то, что и всегда, - приводит издание слова Брета Шафера, специалиста в сфере борьбы с дезинформацией в интернете при Германском Фонде Маршалла. - Но впервые мы увидели, что Китай глубоко вовлечен в словесную баталию, которая напрямую не затрагивает китайские интересы".

В частности, отмечает Politico, 30 мая представитель МИД КНР Хуа Чуньин опубликовала сообщение со словами "Я не могу дышать", которые стали лейтмотивом нынешних протестов в США. Это сообщение разошлось в сети в количестве более 8 тыс. ретвитов.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.