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Финансы 02.06.2020 15:35

Чистая прибыль БФБ за 2019г сократилась на 20%

Чистая прибыль Бакинской фондовой биржи (БФБ) по итогам 2019 года составила 3 млн 23,336 тыс. манатов, что на 20,1% меньше показателя на конец 2018 года.

Согласно годовой финансовой отчетности биржи, операционные доходы БФБ в 2019 году составили 4 млн 651,787 тыс. манатов (спад на 18,3%) в том числе тарифный доход по сделкам – 4 млн 489,89 тыс. манатов (спад на 18%).

Операционные расходы биржи в 2019 году составили 1 млн 267,07 тыс. манатов (спад на 2,5%), операционная прибыль – 3 млн 384,717 тыс. (рост на 22,9%).

В результате доналоговая прибыль биржи по итогам деятельности в 2019 году составила 3 млн 787,927 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 764,591 тыс. манатов.

Согласно финотчетности, активы БФБ на 1 января 2020 года составляют 11 млн 839,703 тыс. манатов (рост на 41,6%), обязательства – 1 млн 879 манатов (рост на 82,6%), капитал – 10 млн 838,824 тыс. манатов (рост на 38,7%).

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БФБ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]