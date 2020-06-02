Чистая прибыль БФБ за 2019г сократилась на 20%

Чистая прибыль Бакинской фондовой биржи (БФБ) по итогам 2019 года составила 3 млн 23,336 тыс. манатов, что на 20,1% меньше показателя на конец 2018 года.

Согласно годовой финансовой отчетности биржи, операционные доходы БФБ в 2019 году составили 4 млн 651,787 тыс. манатов (спад на 18,3%) в том числе тарифный доход по сделкам – 4 млн 489,89 тыс. манатов (спад на 18%).

Операционные расходы биржи в 2019 году составили 1 млн 267,07 тыс. манатов (спад на 2,5%), операционная прибыль – 3 млн 384,717 тыс. (рост на 22,9%).

В результате доналоговая прибыль биржи по итогам деятельности в 2019 году составила 3 млн 787,927 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 764,591 тыс. манатов.

Согласно финотчетности, активы БФБ на 1 января 2020 года составляют 11 млн 839,703 тыс. манатов (рост на 41,6%), обязательства – 1 млн 879 манатов (рост на 82,6%), капитал – 10 млн 838,824 тыс. манатов (рост на 38,7%).

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А.Мамедов