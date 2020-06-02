В Белоруссии за сутки зафиксировано 852 новых случая Covid-19

В Белоруссии по состоянию на 2 июня зарегистрировано 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник.

Прирост за последние сутки составил 852 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 (на 1 июня - 240) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 2 июня выздоровели и выписаны 19 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 1 июня - 18 776).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 562,9 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.