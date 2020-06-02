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СНГ 02.06.2020 16:12

В Белоруссии за сутки зафиксировано 852 новых случая Covid-19

В Белоруссии по состоянию на 2 июня зарегистрировано 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник.

Прирост за последние сутки составил 852 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 (на 1 июня - 240) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 2 июня выздоровели и выписаны 19 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 1 июня - 18 776).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 562,9 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]