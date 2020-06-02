Белорусские военные приглашены участвовать в параде в Москве

Министерство обороны Беларуси получило приглашение принять участие в параде в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель оборонного ведомства Наталья Гаврусик.
"Накануне Минобороны получило приглашение. Сейчас этот вопрос на рассмотрении", - сказала Гаврусик.
Как сообщалось, в России принято решение провести парад Победы 24 июня.
В Белоруссии парад Победы прошел 9 мая. В нем планировалось участие российских военных, однако из-за эпидемиологической обстановки Россия приняла решение не направлять личный состав.
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