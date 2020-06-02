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СНГ 02.06.2020 21:13

Белорусские военные приглашены участвовать в параде в Москве

Министерство обороны Беларуси получило приглашение принять участие в параде в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель оборонного ведомства Наталья Гаврусик.

"Накануне Минобороны получило приглашение. Сейчас этот вопрос на рассмотрении", - сказала Гаврусик.

Как сообщалось, в России принято решение провести парад Победы 24 июня.

В Белоруссии парад Победы прошел 9 мая. В нем планировалось участие российских военных, однако из-за эпидемиологической обстановки Россия приняла решение не направлять личный состав.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПАРАД, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]