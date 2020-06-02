Некоторые полицейские в городах США присоединились к протестам в связи с гибелью афроамериканца - ТВ

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса, сообщает американский телеканал CNN.

В ходе ночных мирных протестов в Сент-Поле (штат Миннесота) близ Капитолия сотрудники сил безопасности арестовали тех, кто отказался освободить улицу после 22:00 по местному времени (5:00 мск). В общей сложности задержаны 66 демонстрантов.

По данным CNN, четверо полицейских в Сент-Луисе (штат Миссури) в ходе протестов получили огнестрельные ранения. По данным начальника полиции города Джона Хайдена, ранения не представляют угрозы для жизни - трое офицеров ранены в ноги, один - в руку. Сообщается, что полицейские почувствовали внезапную боль, однако не услышали выстрелов.

Хайден добавил, что протестующие также предприняли попытку захватить полицейский участок.

В связи со вспышкой протестов и беспорядков, в ряде городов действуют комендантские часы. Отмечается, что в Лос-Анжелесе власти ввели самый суровый с 1992 года комендантский час продолжительностью 12 часов - с 18:00 до 6:00 по местному времени (1:00-13:00 мск). По данным чиновников, причиной является "непосредственная угроза жизни и имуществу в темное время суток".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении комендантского часа с 23:00 до 11:00 по местному времени (6:00-18:00 мск). По данным CNN, это является самым строгим ограничением с 1943, когда в стране вспыхнули расовые беспорядки. Во вторник комендантский час начнет действовать с 20:00 по местному времени (3:00 мск среды).

В то время, как во многих районах штатах напряжение между демонстрантами и полицейскими только растет, офицеры полиции в некоторых городах продемонстрировали солидарность с протестующими - они обнимали участников шествий, молились вместе с ними и преклонили колени, чтобы воздать честь Джорджу Флойду.

Как сообщает CNN, в Атланте (штат Джорджия) полицейские, которые в понедельник следили за порядком во время протестов у парка Centennial Olympic Park в центре города, опустились на колени перед демонстрантами. На одном из снимков, сделанных во время протестов журналистами, запечатлен офицер полиции в противогазе, шлеме и бронежилете, обнимающий одного из демонстрантов.

В Форт-Уэрте (штат Техас) во время ночных протестов начальник полиции Эд Краус поговорил с протестующими, преклонил колено и помолился вместе с демонстрантами. Затем Краус сказал полицейским покинуть территорию.

"Я думаю, это хороший шаг, - заявил Краус телеканалу CBS. - Я надеюсь, это было важно. Я надеюсь, что они, люди, которые были там, увидели нашу сердечность".

"Мы чувствовали их сердца, и они страдали. Стоит надеяться, что это поможет нам построить лучшее общество для нас всех. Мы живем здесь все вместе. Нам нужно ладить друг с другом", - добавил Краус.

В Денвере (штата Колорадо) к демонстрантам присоединился начальник полиции Пол Пазен, а начальник департамента полиции города Нью-Йорка Теренс Монэхан в ходе акции протеста в городе обнял демонстранта.

Акции протестов проходят не только в США. Демонстранты по всему миру вышли на улицы в знак солидарности с протестующими в связи с гибелью афроамериканца.

Так в Амстердаме около 3 тыс. человек собрались на центральной Площади Дам в понедельник в знак протеста против жестокости полиции и расового неравенства.

Также небольшие мирные протесты, в которых приняли участие представили нескольких антирасистских организаций, прошли в Париже у здания американского посольства. На них были черные одежды и маски, а также демонстранты держали в руках плакаты со слоганами "Я не могу дышать", "Мы все - Джордж Флойд" и "Расизм нас душит".

На выходных демонстрации прошли в Рио-де-Жанейро. Участники шествия вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны фразы "Если расизм является международным, то таким же является и антирасизм" и "Перестаньте нас убивать".

Ранее сообщалось, что в понедельник в Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирных демонстрантов возле Белого дома. Трамп пригрозил применить силу для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших из-за смерти Джорджа Флойда. Комендантский час установлен в десятках городов США, где проходят протестные акции, сопровождаемые столкновениями с силами правопорядка.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом.

Ранее во вторник сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством.

В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

Как сообщает телеканал CNN, две трети людей, которые пострадали в Миннеаполисе от рук полицейских во время задержания из-за сдавливания шеи, были афроамериканцами.

С 2012 года полицейские применяли такой метод задержания к 428 людям, 14% из которых теряли от этого сознание.

Департамент Миннеаполиса позволяет офицерам полиции сжимать "одну или обе стороны шеи человека рукой или ногой, не оказывая прямого давления на трахею или дыхательные пути. Такой метод считается "не смертельным".