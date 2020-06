Американский бизнес выступает с осуждением расовой дискриминации, признавая серьезность проблемы

Руководители крупных американских компаний не остались в стороне от событий, спровоцировавших в США массовые акции протеста и беспорядки, выступив с заявлениями, осуждающими расовую дискриминацию.

Протесты в ряде городов США спровоцировало жестокое убийство полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

Поток заявлений от бизнеса показывает, насколько серьезные изменения произошли за последнее время, учитывая, что еще несколько лет назад главы крупных компаний предпочитали оставаться в стороне от острых вопросов, пишет The Wall Street Journal. Теперь же клиенты и сотрудники компаний ждут, что бизнес будет иметь собственную точку зрения и активно выражать ее.

Главы Goldman Sachs Group Inc., PricewaterhouseCoopers LLP и BlackRock Inc. обратились к сотрудникам, заявив, что проблема расовой дискриминации сохраняется и требует обсуждения. Производитель спортивного оборудования Peloton Interactive Inc. заявил о переводе $500 тыс. правозащитной организации NAACP, а сеть пиццерий &pizza пообещала предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые рабочие дни, чтобы они могли принять участие в акциях протеста.

Представители медиабизнеса, в том числе Walt Disney Co., Netflix Inc., Spotify Technology SA и Universal Music Group, также выступили с заявлениями на эту тему. Движение в медиа-среде усилилось после того, как некоторые из ее лидеров призвали компании остановить работу во вторник и сделать что-то для поддержки чернокожих артистов или привлечения внимания к вопросам, спровоцировавшим акции протеста.

Джамила Томас и Брианна Агеманг, представляющие лейбл Atlantic Rerords, запустили акцию #ShowMustBePaused, призвав музыкантов и звукозаписывающие компании приостановить работу на 2 июня.

Главный финансовый директор Citigroup Inc. Марк Мэйсон опубликовал пост, который озаглавил "Я не могу дышать".

"Хотя я являюсь финдиректором глобального банка, убийства Джорджа Флойда в Миннесоте, а также Ахмада Орбери в Джорджии и Бреонны Тейлор в Кентукки (ранее также убитых полицией - ИФ) напоминают об опасности, с которой я, как и другие чернокожие американцы, сталкиваюсь в своей повседневной жизни", - написал Мэйсон.

Главный исполнительный директор фармкомпании Merck & Co. Кеннет Фрейзер, один из немногих чернокожих CEO крупных американских компаний, заявил в понедельник на CNBC, что бизнес имеет возможности для сокращения неравенства в обществе. В 2017 году Фрейзер вышел из экономического совета при президенте США Дональде Трампе в качестве протеста против реакции Трампа на беспорядки, устроенные белыми националистами в Шарлотсвилле.

По словам Фрейзера, афроамериканское сообщество увидело в видеозаписи убийства Джорджа Флойда, где полицейский давил на его шею коленом, пока он не перестал дышать, что с Флойдом обращались не как с человеком. На месте Джорджа Флойда "мог бы быть я", сказал Фрейзер.

"Что может сделать бизнес, так это наращивать усилия для решения многолетней проблемы расовой дискриминации в этой стране, - заявил он. - Нам необходимо признать, что огромные различия в возможностях по-прежнему существуют в этой стране".

Фрейзер подчеркнул, что безработица играет огромную роль, поддерживая беспорядки. "Безработица вызывает безнадежность, которая ведет к тому, что мы видим на улицах, - заявил он.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон призвал сотрудников не замалчивать тему расовой дискриминации, "контактировать друг с другом и быть готовыми к разговорам, который могут вывести вас из зоны комфорта".

Глава совета директоров PricewaterhouseCoopers LLP (PWC) Тим Райан заявил о необходимости обсуждения убийства Джорджа Флойда и других чернокожих американцев с сотрудниками. Подобные обсуждения стали регулярными в компании после того, как в сентябре 2018 года 26-летний сотрудник PWC Ботам Джин был застрелен в своей собственной квартире женщиной-полицейским.

Cisco Systems Inc. отложила ежегодное корпоративное мероприятие, которое должно было пройти на этой неделе в формате онлайн-конференции. Решение об отсрочке проведения мероприятия было принято компанией в связи с массовыми протестными акциями в стране.

"Мы в Cisco всегда стремимся создавать среду взаимоуважения, справедливости и равенства для всех", - говорится в сообщении компании.

Главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс сообщил, что компания перечислит $5 млн благотворительным организациям, занимающимся борьбой с расизмом и дискриминацией.