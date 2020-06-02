Президент Алиев распорядился выделить около $2 млн религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи в размере 3,25 млн манатов ($1,91 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства во вторник, Управлению мусульман Кавказа (УМК) будет выделено 2 млн. манатов.
Кроме того, по 350 тыс. манатов получат Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви и религиозная община Горских евреев Баку.
Еще по 150 тыс. манатов будет выделено религиозной общине Европейских евреев, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-Удинской Христианской общине.
Также с целью оказания финансовой помощи другим неисламским религиозным общинам, действующему при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Фонду пропаганды духовных ценностей выделяется 100 тыс. манатов.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2020 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.
Б.Рустамбеков
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