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Дальнее зарубежье 02.06.2020 20:48

Очередные меры по ослаблению эпидемиологического режима вступили в силу в Берлине

Школы танцев, фитнесс-центры, и казино открываются во вторник в Берлине в рамках ослабления чрезвычайных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает британская газета The Guardian.

Открылись и бары, однако в них пока сидеть можно только за столиками и с соблюдением норм социальной дистанции, но не за стойкой. На дверях всех открывшихся учреждений вывешены объявления, на которых указаны имя владельца и номер телефона для связи - это необходимо, чтобы связаться с хозяевами на случай возникновения локальной вспышки заболевания.

Ожидается, что в среду МИД Германии отменит предупреждение жителям страны на посещение стран Европы. "Мы готовимся к тому, что кабинет министров примет соответствующий декрет завтра", - сообщил журналистам во вторник глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас.

В то же время, предупреждение гражданам ФРГ, касающееся посещения прочих стран мира, пока останется в силе. Его, как ожидается, пересмотрят, чуть позже.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ, ОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]