Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, основы являются "документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия".