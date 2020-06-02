Число заражений коронавирусом в Таджикистане увеличилось на 87 за сутки и достигло 4,1 тыс

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 87 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 100, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре Минздрава республики.
По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов.
Число выздоровевших после коронавируса в Таджикистане увеличилось на 128 и достигло 2 тыс. 217 человек. Это 54% от общего числа заразившихся, отметили в министерстве.
Первые случаи заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав республики подтвердил 30 апреля.
Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Таджикистане позволяет перевести в обычный режим работы медицинские учреждения, перепрофилированные ранее под пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" ранее во вторник в пресс-центре министерства.
Представитель ведомства отметил, что в последние дни во многих регионах Таджикистана, особенно в Душанбе, наблюдается снижение числа выявляемых заражений коронавирусной инфекцией, а также уменьшилось число обращений местных жителей в медицинские учреждения с признаками этого заболевания.
"Республиканский центр заболеваний сердца, Центр урологических заболеваний, часть родильного отделения госучреждения "Истиклол", которые были перепрофилированы на прием и лечение больных новой коронавирусной инфекцией, переведены на обычный режим работы. В этих учреждениях была проведена дезинфекция и они подготовлены к приему профильных пациентов", - сообщили в Минздраве Таджикистана.
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