Помпео раскритиковал запрет на проведение в Гонконге церемонии в памяти о событиях 1989 года на площади Тяньаньмэнь

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник подверг критике запрет на мероприятия в Гонконге в память о событиях на пекинской площади Тяньаньмэнь 1989 года, отметив, что таким образом Пекин уже начинает лишать Гонконг автономии.

"Началось - так быстро. Впервые за 30 лет власти Гонконга отказали в разрешении провести (церемонию - ИФ) в память о Тяньаньмэнь", - написал Помпео в Twitter.

По его словам, намерение Пекина состоит в том, чтобы "лишить жителей Гонконга голоса и выбора, сделать их такими же как жители материкового Китая".

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге". В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Церемония в память о событиях на пекинской площади Тяньаньмэнь обычно проходит ежегодно 4 июня в гонконгском Виктория-парке с участием десятков тысяч человек.

В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств, в нем обитали объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.

После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован, тех участников акции протеста, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения. Число убитых и раненых остается неясным.