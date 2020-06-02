WoodMac прогнозирует первое сезонное падение мирового спроса на СПГ за 8 лет

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может столкнуться с сезонным сокращением спроса впервые с 2012 года, говорится в прогнозе Wood Mackenzie.
Спрос на СПГ летом 2020 года, как ожидается, снизится на 2,7%, или 3 млн тонн, в годовом выражении.
Аналитики отмечают, что карантинные меры и неблагоприятный экономический прогноз, обусловленные пандемией коронавируса, отрицательно сказались на странах-импортерах СПГ в Азии, в результате чего рост спроса на газ остается вялым второй год подряд.
"COVID-19 спровоцирует глобальное сокращение поставок СПГ на протяжении всего лета 2020 года по сравнению с предыдущим годом. Это будет первым сезонным сокращением за восемь лет", - сказал руководитель исследований Wood Mackenzie Роберт Симс.
По его словам, в предстоящем зимнем сезоне 2020/21 года спрос на СПГ в мире может немного повысится - на 5 млн тонн - по сравнению с предыдущей зимой.
Однако возвращение к более высоким темпам роста ожидается не ранее середины 2021 года.
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