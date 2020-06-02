Шойгу в ходе разговора с шефом Пентагона заявил о готовности Москвы к обсуждению всего спектра тем международной безопасности

Россия готова обсуждать с США все вопросы международной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров по телефону с шефом Пентагона Марком Эспером.

"Подтверждена готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога", - сообщили в Минобороны РФ во вторник по итогам переговоров.