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Дальнее зарубежье 02.06.2020 21:50

Шойгу в ходе разговора с шефом Пентагона заявил о готовности Москвы к обсуждению всего спектра тем международной безопасности

Россия готова обсуждать с США все вопросы международной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров по телефону с шефом Пентагона Марком Эспером.

"Подтверждена готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога", - сообщили в Минобороны РФ во вторник по итогам переговоров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДИАЛОГ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]