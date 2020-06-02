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Бизнес и законодательство 02.06.2020 20:26

Президент Азербайджана утвердил изменение до 2021г ставок на соцстрахование для ИП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О социальном страховании», предусматривающие льготы для субъектов бизнеса, занимающихся индивидуальным предпринимательством (ИП) в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно изменениям, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года ставка отчислений на обязательное социальное страхование для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью в строительной и торговой сферах, составит 25% от минимальной зарплаты, 15% - в других сферах. При этом также будут применяться дифференцированные коэффициенты в зависимости от регионов.

В настоящее время ставки отчислений на соцстрахование составляют 50% и 25% соответственно.

Лица, занимающиеся торговой деятельностью в городе Баку, в настоящее время платят на обязательное соцстрахование ежемесячно 125 манатов. После вступления в силу изменений они будут выплачивать 62,5 манатов, т.е. на 50% меньше.

В то же время для лиц, занимающихся иной деятельностью (кроме строительства и торговли) в городе Баку, в настоящее время отчисления на обязательное социальное страхование составляют ежемесячно 62,5 манатов, по новым условиям - 37,5 манатов или на 40% меньше.

Согласно документу, для сферы строительства и торговли, с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года ставка отчислений на обязательное соцстрахование составит 50% от минимальной зарплаты, 25% - в других сферах (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам в размере от 50% до 100%).

Для лиц занимающихся предпринимательством в индивидуальном порядке без привлечения работников, до 1 января 2026 года предусмотрены нижеследующие отчисления на обязательное соцстрахование: для ведущих, музыкантов и танцоров на свадьбах и прочих увеселительных мероприятиях и для лиц, предоставляющих индивидуальные фото, аудио и видео услуги – 5% от минимальной зарплаты; для сапожников, часовщиков, портных, лиц, занимающихся ремонтом телевизиоров, холодильников и прочей бытовой техники, предоставляющих услуги по дому (повар, охранник, няня и т.д. - ИФ), – 3% от минимальной зарплаты (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам).

Кроме того, в случае если физическое лицо имеет надел площадью до 5 га, то выплата на соцстрахование будет осуществляться в размере 2% от минимальной зарплаты за каждого члена семьи (5 манат), при наличии надела от 5 до 10 га – 6% (15 манат на одного человека), более 10 га – 10% (25 манат на человека).

Также с 20% от минимальной зарплаты до 10% от минимальной зарплаты снижены суммы отчислений на обязательное соцстрахование для членов адвокатской коллегии, аудиторов и бухгалтеров.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]