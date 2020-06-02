Президент Азербайджана утвердил изменение до 2021г ставок на соцстрахование для ИП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О социальном страховании», предусматривающие льготы для субъектов бизнеса, занимающихся индивидуальным предпринимательством (ИП) в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Согласно изменениям, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года ставка отчислений на обязательное социальное страхование для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью в строительной и торговой сферах, составит 25% от минимальной зарплаты, 15% - в других сферах. При этом также будут применяться дифференцированные коэффициенты в зависимости от регионов.
В настоящее время ставки отчислений на соцстрахование составляют 50% и 25% соответственно.
Лица, занимающиеся торговой деятельностью в городе Баку, в настоящее время платят на обязательное соцстрахование ежемесячно 125 манатов. После вступления в силу изменений они будут выплачивать 62,5 манатов, т.е. на 50% меньше.
В то же время для лиц, занимающихся иной деятельностью (кроме строительства и торговли) в городе Баку, в настоящее время отчисления на обязательное социальное страхование составляют ежемесячно 62,5 манатов, по новым условиям - 37,5 манатов или на 40% меньше.
Согласно документу, для сферы строительства и торговли, с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года ставка отчислений на обязательное соцстрахование составит 50% от минимальной зарплаты, 25% - в других сферах (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам в размере от 50% до 100%).
Для лиц занимающихся предпринимательством в индивидуальном порядке без привлечения работников, до 1 января 2026 года предусмотрены нижеследующие отчисления на обязательное соцстрахование: для ведущих, музыкантов и танцоров на свадьбах и прочих увеселительных мероприятиях и для лиц, предоставляющих индивидуальные фото, аудио и видео услуги – 5% от минимальной зарплаты; для сапожников, часовщиков, портных, лиц, занимающихся ремонтом телевизиоров, холодильников и прочей бытовой техники, предоставляющих услуги по дому (повар, охранник, няня и т.д. - ИФ), – 3% от минимальной зарплаты (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам).
Кроме того, в случае если физическое лицо имеет надел площадью до 5 га, то выплата на соцстрахование будет осуществляться в размере 2% от минимальной зарплаты за каждого члена семьи (5 манат), при наличии надела от 5 до 10 га – 6% (15 манат на одного человека), более 10 га – 10% (25 манат на человека).
Также с 20% от минимальной зарплаты до 10% от минимальной зарплаты снижены суммы отчислений на обязательное соцстрахование для членов адвокатской коллегии, аудиторов и бухгалтеров.
А.Азизов
ЕС закрыл свои границы для авиакомпаний Армении из-за низких стандартов безопасности
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВВС Азербайджана отработали уничтожение командных и наблюдательных пунктов противника
Около 400 азербайджанских граждан уже вернулись в Азербайджан через Дагестан
В Азербайджане вступили в силу штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах
В мире разрабатываются более 80 вакцин от COVID-19, Россия пока на первом этапе - эпидемиолог
ИВ Сумгайыта получит 6 млн манатов на улучшение освещения в городе
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
В Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса
Грузия получила от АБР 92,3 млн евро на преодоление последствий пандемии COVID-19
Афганистан может столкнуться с гуманитарной катастрофой из-за стремительного распространения коронавируса
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Совокупный капитал AccessBank-а превышает регулятивную норму
Банк Республика подарил праздничное настроение детям шехидов Апрельских боев
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог