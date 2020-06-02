Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8914 RUR   0.0247 GBR   2.1218 TRY   0.2499

Цена на нефть

01.06   $/bbl WTI 35.44 -0.05 Brent 38.32 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.06.2020 20:31

Президент Азербайджана утвердил предоставление бизнесу налоговых льгот на $67 млн в условиях COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие предоставление налоговых льгот для субъектов бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, с 1 января 2020 года сроком на год полностью освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю отели и прочие объекты туризма, деятельность туроператоров и турагентств, сфера общепита, автомобильные пассажироперевозки внутри страны, в том числе и деятельность такси.

Также от налогов на имущество и землю освобождаются деятельность служб по доставке, сфера организации выставок и сценическая деятельность, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы, деятельность спортивно-оздоровительных объектов, образовательных курсов, внешкольных образовательных учреждений, психологических центров. Освобождение коснется и других сфер, чья деятельность была частично или полностью приостановлена в связи с карантинным режимом, введенным Кабинетом министров.

Наряду с этим, с 1 января 2020 года сроком на один год вводятся ряд дополнительных льгот для вышеуказанных сфер в зависимости от режима налогообложения. Плательщики налога на прибыль (или подоходного налога - ИФ) получат льготы в размере 75%, плательщики упрощенного налога - в размере 50%.

Пострадавшие от коронавируса сферы получат и другие послабления. Ставка налога с источника выплат по аренде недвижимости снижается с 14% до 7%.

Для налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, продлены сроки уплаты начисленных за 2019 год налогов на прибыль (или подоходного - ИФ) и имущество до 1 сентября 2020 года. Также отсрочено начисление процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному соцстрахованию и страхованию от безработицы с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, а сроки выбора метода уплаты упрощенного налога на 2020 год лицам, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и зарегистрированным в качестве плательщика НДС продлены до 1 сентября 2020 года.

По оценкам Минэкономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 млн манатов ($67 млн).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БИЗНЕС, ЛЬГОТЫ, НАЛОГОВЫЕ


Похожие новости


Парламент Азербайджана одобрил предоставление бизнесу налоговых льгот на $67 млн в условиях COVID-19 Минэкономики Азербайджана предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших от коронавируса Франция предоставит бизнесу налоговые льготы на 20 млрд евро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]