США ввели санкции против четырех компаний, поставлявших нефть Венесуэле

Минфин США во вторник ввел санкции в отношении четырех компаний, которые, по мнению Вашингтона, поставляли сырую нефть в Венесуэлу, говорится в заявлении ведомства, распространенного во вторник.
"Соединенные Штаты продолжат преследовать тех, кто поддерживает этот коррумпированный режим и способствует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Три компании, против которых Вашингтон ввел санкции, зарегистрированы на Маршалловых островах, еще одна - в Греции. Также под санкции подпали четыре нефтяных танкера, используемые этими компаниями.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.
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