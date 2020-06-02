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Дальнее зарубежье 02.06.2020 22:24

Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс

Число жертв коронавируса в Великобритании во вторник превысило 50 тыс. человек, пишет The Guardian.

По данным бюро статистики Британии, основная часть скончавшихся - жители Англии и Уэльса. Кроме того, в Шотландии, по официальным данным, зарегистрировано более 3,7 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, в Северной Ирландии - почти 800 умерших.

В данном случае официальные данные в Великобритании зачастую не соответствуют проводимым СМИ подсчетам.

К примеру, на прошлой неделе The Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты сообщила, что в Великобритании по сравнению с другими европейскими странами мира зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19. Газета написала, что в Великобритании, по ее информации, зарегистрировано свыше 59 тыс. смертей с 13 марта, и это означает, что коронавирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]