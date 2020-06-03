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СНГ 03.06.2020 09:14

У Казахстана нет планов присоединения к Союзному государству РФ и Белоруссии - Токаев

Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС, дальнейшее развитие интеграции является приоритетным направлением, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление - дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций", - сказал Токаев в интервью российской газете "Комсомольская правда", которое публикуется в среду.

Он подчеркнул, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.

"Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие", - отметил Токаев.

Он также подчеркнул, что для граждан Казахстана Россия "была и остается самым близким государством".

"О теплом отношении к России свидетельствуют и социологические опросы. Уровень доверия казахстанцев к вашему государству на протяжении многих лет превышает 75 процентов. Это очень высокий и, что очень важно, стабильный показатель. Россия воспринимается нашим общественным мнением как стратегический партнер и союзник", - сказал президент.

По его словам, псевдоэксперты, прогнозирующие возможное повторение сценария Крыма в Казахстане, рассчитывают на дестабилизацию ситуации в республике и подрыв добрососедских отношений.

"Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее, они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами", - сказал Токаев, комментируя прогнозы "экспертов" о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане.

Президент подчеркнул, что такие прогнозы могут высказывать "только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]