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Дальнее зарубежье 03.06.2020 09:43

ЕС подтвердил позицию по решению палестино-израильского конфликта на основе двух государств

Европейский союз подтвердил позицию по решению палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств, предостерег от односторонних шагов и призвал к возобновлению диалога.

"ЕС по-прежнему считает, что сотрудничество и переговоры, направленные на достижение жизнеспособного решения на основе (сосуществования) двух государств, являются единственным надежным способом достижения устойчивого мира в регионе", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он организовал во вторник под председательством Норвегии совещание группы доноров Специального комитета по связям для координации международной помощи Палестине (AHLC). Мероприятие прошло в форме видеоконференции.

ЕС будет продолжать неустанно работать с Норвегией и другими партнерами для восстановления доверия между сторонами и будет продолжать поддерживать усилия, направленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон, сказал Боррель в своем обращении к участникам.

Во встрече приняли участие 25 стран-доноров.

В последнее десятилетие ЕС и его государства-члены ежегодно выделяли около 600 млн евро на поддержку палестинского народа.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]