Республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл во вторник заблокировал резолюцию демократов, осуждающую президента США Дональда Трампа за подавление протестов возле Белого дома.
Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер предлагал принять резолюцию по ускоренной процедуре, но Макконелл выступил против.
"Поддерживают ли они (сенаторы - ИФ) применение президентом слезоточивого газа против людей, в том числе семей, которые мирно протестуют в общественном парке?", - спросил Шумер.
Резолюция осуждает Трампа за то, что он "приказал федеральным офицерам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали на площади Лафайет в Вашингтоне в ночь на 1 июня 2020 года, тем самым нарушив конституционные права протестующих."
Трамп ранее призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.
"Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив военных", - предупредил президент США.
В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.
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