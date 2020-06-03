Генсек ООН призвал жителей США к мирному выражению недовольства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости насилия во время протестов в США, отметив жестокость полиции по отношению к протестующим.

"Мне грустно видеть насилие на улицах страны и города Нью-Йорк, где располагается ООН. Жалобы должны быть услышаны, но выражать недовольство следует мирно. Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации", - написал Гутерриш в твиттере.

Нью-Йорк ввел комендантский час до 7 июня впервые за 60 лет в ответ на беспорядки.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.