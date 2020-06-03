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Дальнее зарубежье 03.06.2020 10:13

Генсек ООН призвал жителей США к мирному выражению недовольства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости насилия во время протестов в США, отметив жестокость полиции по отношению к протестующим.

"Мне грустно видеть насилие на улицах страны и города Нью-Йорк, где располагается ООН. Жалобы должны быть услышаны, но выражать недовольство следует мирно. Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации", - написал Гутерриш в твиттере.

Нью-Йорк ввел комендантский час до 7 июня впервые за 60 лет в ответ на беспорядки.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

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Тэги: ООН, США, ПРОТЕСТЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]