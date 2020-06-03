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Дальнее зарубежье 03.06.2020 09:21

Сформировавшийся в Атлантике шторм движется к Мексике

Сформировавшийся в южной части Мексиканского залива тропический шторм "Кристобаль" может принести сильные наводнения в Мексику и центральную Америку, сообщает агентство Associated Press.

По данным национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время эпицентр шторма располагается в 215 км к северо-востоку от мексиканского города Коацакоалькос. Максимальная скорость порыров ветра достигает 65 км/ч.

По прогнозам местных метеорологических служб, на этой неделе шторм может принести в некоторые районы Мексики обильные осадки - до 50 см.

Отмечается, что шторм сформировался от остатков тропического шторма "Аманда", который на выходных привел к гибели как минимум 17 человек в Гватемале и Сальвадоре.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]