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Южная Корея намерена выделить еще $29 млрд на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики

Правительство Южной Кореи в среду предложило третий дополнительный бюджетный план стоимостью 35,3 трлн вон ($29 млрд), который поможет смягчить экономический удар от пандемии коронавируса и защитить рабочие места, сообщает агентство "Ренхап".

Предложение правительства о выделении средств будут направлены на рассмотрение парламента в четверг.

Если законопроект будет одобрен, то правительство в течение трех месяцев потратит более 75% дополнительного бюджета, сообщает агентство со ссылкой на данные корейского министерства экономики и финансов.

Третий бюджет следует за вторым дополнительным бюджетом на сумму 12,2 трлн вон, утвержденным в апреле, и первым бюджетом на общую сумму 11,7 трлн вон в марте, чтобы справиться с экономическими последствиями вспышки коронавируса.

Отмечается, что это первый случай за 48 лет, когда Южная Корея составила третий дополнительный бюджет за год.

На решение проблемы дефицита налоговых поступлений и снижения налогов будет выделено 11,4 трлн вон. Около 9,4 трлн вон пойдут на субсидии для укрепления систем социальной защиты людей, недавно потерявших работу, и создания около 550 тыс. рабочих мест.

5 трлн вон будет потрачено на предоставление экстренных кредитов мелким торговцам, которые боролись с падением доходов из-за пандемии.

Министр финансов Хон Нам Ки заявил журналистам, что третий дополнительный бюджет будет играть важную роль для страны, чтобы стимулировать экономический рост и создать рабочие места, когда пандемия ослабнет.

"Я считаю, что этот дополнительный бюджет станет ценным фундаментом для нации, чтобы создать новые двигатели роста в посткоронавирусную эпоху", - сказал Хон Нам Ки.

В апреле Южная Корея понесла самую большую ежемесячную потерю рабочих мест за 21 год, поскольку вспышка коронавируса и меры по сдерживанию его распространения ударили по экономике.

Число занятых в Южной Корее в апреле составило 26,56 миллиона человек, что на 476 тыс. человек меньше, чем год назад.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), за последние сутки в стране зафиксировано 49 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составило 11 тыс. 590. Еще один человек скончался. Всего за время пандемии в стране умерло 273 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]