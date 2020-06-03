Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 июня ЦБА установил 1,9044 манат/1EUR (2 июня - 1,8914 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 июня установил 0,0248 манат/1RUB (2 июня - 0,0247 манат/1RUB).
А. Мамедов
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