Цена Brent поднялась выше $40 за баррель в ожидании продления сделки ОПЕК+

Нефть дорожает на торгах в среду, при этом цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 в среду составляет $40,09 баррель, что на $1,31 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,25 (3,3%), до $39,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,81 (2,20%) - до $37,62 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов поднялась на $1,37 (3,9%), до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 18:30 . Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.