АИКГФ объявил тендер на закупку инвестиционных услуг

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) закупает инвестиционные услуги на 2020-2021 годы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендер проводится по двум лотам:

Лот 1 - Прием и исполнение клиентских заказов по операциям с ценными бумагами;

Лот 2 - Размещение и андеррайтинг ценных бумаг без обязательств

Госпошлина за участие в первом лоте составляет 100 манатов, во втором - 150 манатов.

Предложения по первому лоту будут приниматься до 6 июля 2020 года, по второму лоту - до 3 июля 2020 года, тендерная процедура состоится 7 июля 2020 года.

Победитель должен будет оказывать вышеуказанные услуги в течение года со дня заключения контракта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А. Мамедов