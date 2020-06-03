Число жертв коронавируса в мире превысило 380 тыс. человек, число инфицированных - 6,38 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 среды достигло 380 тыс. 318 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 686, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На утро вторника этот показатель составлял 3 тыс. 595.
Всего в мире, по данным университета, на 08:00 среды насчитывался 6 млн 382 тыс. 951 инфицированный COVID-19, рост составил 112 тыс. 193 против 106 тыс. 886 сутками ранее, излечились более 2,7 млн. человек.
По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 452 тыс. 391 человек, количество смертельных случаев превысило 381 тыс., излечились 3 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 831 тыс. 821 (106 тыс. 181 скончавшийся), Бразилии - 555 тыс. 383 (31 тыс. 199), Великобритании - 279 тыс. 392 (39 тыс. 452), Испании - 239 тыс. 932 (27 тыс. 127, данных о новых летальных случаях за сутки нет), Италии - 233 тыс. 515 (33 тыс. 530), Индии - 207 тыс. 516 (5 тыс. 829), Франции - 188 тыс. 450 (28 тыс. 943), Германии - 183 тыс. 879 (8 тыс. 563), Перу - 170 тыс. 039 (4 тыс. 634, данные за вторник), Турции - 165 тыс. 555 (4 тыс. 585), Иране - 157 тыс. 562 (7 тыс. 942), Чили - 108 тыс. 686 (1 тыс. 188).
По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 49,1 против 48,4 во вторник. В США он достиг 327 человек, Испании и Великобритании - по 580, Италии - 555, Бразилии - 147, Франции - 443, Германии - 104, Турции - 54, Иране - 95, Индии - 4, Перу - 145, Чили - 62.
В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени среды от коронавируса скончались 35 человек на 1 млн жителей.
По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 вторника было выявлено 423 тыс. 741 заболевший, 5 тыс. 037 летальных исходов и 186 тыс. 985 излечившихся.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
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