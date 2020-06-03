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СНГ 03.06.2020 10:30

За сутки 3385 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве - заммэра Ракова

Московские врачи вылечили от коронавируса более 90 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91654", - сказала Ракова в среду.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ПАЦИЕНТЫ, ЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]