За сутки 3385 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве - заммэра Ракова

Московские врачи вылечили от коронавируса более 90 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91654", - сказала Ракова в среду.