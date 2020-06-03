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Регион 03.06.2020 15:43

Посол Ирана опроверг сообщения о том, что Тегеран не хочет отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета

Сообщения в иранских СМИ о том, что Иран решил не отдавать Киеву "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", не соответствуют действительности, заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради.

"Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана по передаче черных ящиков для расшифровки из-за якобы "промедления украинской стороны" не соответствуют официальной позиции Ирана", - написал по итогам встречи с Моради заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook в среду.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, САМОЛЕТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]