В странах Балтии за сутки выявлено 20 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Латвии зафиксировано восемь новых случаев коронавируса, в Литве - еще два случая заболевания, в Эстонии зарегистрировано 10 новых случаев Covid-19, один человек скончался.

В Латвии за последние сутки выявлено восемь новых случаев заражения Covid-19 после проверки 1 561 теста, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. В целом с начала пандемии коронавирусом заболели 1 079 человек.

В больницах республики лечатся 11 пациентов с Covid-19, трое из них находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки ни один заболевший не был госпитализирован. Новых летальных исходов не зарегистрировано. За весь период пандемии 760 человек выздоровели, 24 человека с коронавирусом скончались.

В Литве за сутки подтверждены два новых случая коронавируса после проверки 5 387 тестов, сообщили агентству BNS в Минздраве республики. Общее число заболевших достигло 1 684. В республике все еще больны 344 заразившихся, 1 260 человек выздоровели. Новых летальных случаев от коронавируса в Литве не зафиксировано. С начала пандемии умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

"Если эпидемиологическая ситуация в Литве не будет меняться в худшую сторону, после реализации этого плана будет применяться уже иной правовой режим, конкретно - экстремальная ситуация государственного уровня", - написал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей странице в "Фейсбук".

Новый правовой режим может вступить в силу с 17 июня. Окончательные решение должны быть приняты на заседании правительства на следующей неделе, уточнил премьер. По его словам, это позволит при необходимости регулировать контроль на границах, а также применять определенные ограничения на некоторые хозяйственные сферы.

В Эстонии за сутки было проанализировано 1 262 тестов на Covid-19, из которых 10 (0,8%) показали позитивный результат, сообщил в среду департамент здоровья республики. Всего в Эстонии было сделано более 86 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 880 оказались позитивными.

В республике за сутки от коронавируса умерла 74-летняя женщина. Число жертв Covid-19 увеличилось до 69. В больницах Эстонии находятся 19 пациентов. По состоянию на среду выздоровели 1 650 человек, в том числе у 1 283 человек закрыты истории болезни. 367 человек ожидают подтверждения о выздоровлении.