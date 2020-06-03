Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" продал 6,28% своей доли в "Казатомпроме" за $206 млн, сообщил со-управляющий директор по развитию активов и приватизации фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ержан Туткушев.

"По мере восстановления глобальных рынков, рынков капитала, ситуация на рынках стала улучшаться, поэтому фонд "Самрук-Казына" рассмотрел возможность выйти с дополнительным пакетом, который является относительно небольшим - 6,28%. В результате сбора заявок от институциональных инвесторов фонд "Самрук-Казына" разместил на сумму $206 млн акций по цене $13 за GDR или 5230,81 тенге за одну акцию", - сказал Туткушев на брифинге в среду.

Ранее казахстанский Фонд национального благосостояния заявил о намерении продать 4,55% своей доли в атомной компании "Казатомпром".

"Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявляет о своем намерении продать около 11,885 млн простых акций, представляющих долю в уставном капитале общества ("Казатомпром" - ИФ-К). Размещаемые ценные бумаги представляют около 4,55% выпущенного акционерного капитала общества", - сообщила пресс-службы фонда ранее в среду.

Сообщалось, что продажа будет включать в себя два самостоятельных размещения. Первое - институциональное размещение, в результате которого около 11,5 млн акций будут проданы через площадки Лондонской фондовой биржи (LSE) и биржи международного финансового центра "Астана" (AIX).

"Институциональное размещение будет инициировано незамедлительно после данного объявления (после закрытия торгов на LSE) и может быть завершено в любой момент. Окончательное количество размещаемых ценных бумаг в рамках институционального размещения и цена размещения будут согласованы между "Самрук-Казына" и менеджерами к концу процесса букбилдинга, после чего в ближайшее время будут объявлены результаты институционального размещения", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

При этом "Казатомпром" не получит "каких-либо денежных поступлений в результате институционального размещения".

В рамках второго, розничного размещения казахстанским инвесторам будет предложено около 385 тыс. акций на площадке AIX "при условии успешного завершения букбилдинга и ценообразования при институциональном размещении", сообщала пресс-служба фонда.

Розничное размещение планировалось инициировать 3 июня 2020 года.

"Окончательное количество размещаемых ценных бумаг в рамках розничного размещения и цена размещения будут согласованы между "Самрук-Казына" и координатором и букраннером на AIX после завершения формирования книги заявок в рамках розничного размещения", - говорилось в сообщении.

Фонд "Самрук-Казына" в ноябре 2018 года в рамках IPO "Казатомпрома" продал на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) акции и GDR, в совокупности составляющие 15% акционерного капитала компании. Цена размещения равнялась $11,6 за GDR/акцию. В рамках IPO "Казатомпрома" был привлечен $451 млн. После IPO доля госфонда в компании сократилась со 100% до 85%.

В сентябре 2019 года "Самрук-Казына" разместил на LSE и AIX глобальные депозитарные расписки на акции "Казатомпрома", составляющие 3,8% акционерного капитала. Цена размещения составила $13 за GDR, вырученная от продажи сумма - $128,2 млн. После размещения доля "Самрук-Казыны" в "Казатомпроме" снизилась до 81,2%.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.