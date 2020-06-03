Берлин отменяет с 15 июня предупреждение о поездках в ЕС и страны Шенгенской зоны - Маас

Власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Сегодня мы приняли решение с 15 июня отменить предупреждения о поездках (для граждан ФРГ - ИФ) для ЕС, стран Шенгенской зоны и Соединенного Королевства, и заменить их индивидуальными рекомендациями", - написал Маас в Twitter.
Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.
"Но мы не должны пребывать в ложной уверенности", - отметил Маас, пояснив, что коронавирус пока что никуда не исчез.
По его словам, возобновление туризма не должно привести ко второй волне коронавируса, и предотвратить эту угрозу - ответственность каждого.
Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.
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