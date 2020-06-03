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Дальнее зарубежье 03.06.2020 15:31

Берлин отменяет с 15 июня предупреждение о поездках в ЕС и страны Шенгенской зоны - Маас

Власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Сегодня мы приняли решение с 15 июня отменить предупреждения о поездках (для граждан ФРГ - ИФ) для ЕС, стран Шенгенской зоны и Соединенного Королевства, и заменить их индивидуальными рекомендациями", - написал Маас в Twitter.

Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

"Но мы не должны пребывать в ложной уверенности", - отметил Маас, пояснив, что коронавирус пока что никуда не исчез.

По его словам, возобновление туризма не должно привести ко второй волне коронавируса, и предотвратить эту угрозу - ответственность каждого.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.

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Тэги: ФРГ, ЕВРОПА, ПОЕЗДКИ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]