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Дальнее зарубежье 03.06.2020 16:18

Пекин предостерегает Лондон от вмешательства в дела Гонконга

Власти КНР призывают Великобританию перестать вмешиваться в дела Гонконга, так как это может иметь неприятные последствия, заявил в среду представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Мы советуем Великобритании отойти от края пропасти, отказаться от своего менталитета времен "холодной войны" и колониального образа мышления, а также признать и уважать тот факт, что Гонконг возвратился к Китаю", - заявил он на брифинге.

Представитель МИД добавил, что Лондон должен "немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутреннюю политику Китая, в противном случае это определенно приведет к негативным последствиям".

Ранее в среду сообщалось, что глава британского МИД Доминик Рааб обсудил с коллегами по Five Eyes (разведывательный альянс в составе США, а также стран британского содружества - Австралии, Канады, Новой Зеландии) ситуацию в Гонконге и предложил им быть готовыми к приему жителей этого специального административного района КНР в том случае, если планы Пекина распространить на этот район китайское законодательство спровоцируют отъезд населения.

"Я поднял этот вопрос во время общения в рамках Five Eyes - возможность разделить между всеми нами это бремя в случае массового исхода из Гонконга", - сообщил Рааб, выступая в парламенте.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон не оставит жителей Гонконга, которые беспокоятся в связи с попытками Пекина распространить на этот город законодательство КНР.

Гонконг - бывшая колония Великобритании, переданная КНР на правах специального административного региона в 1997 году. В Объединенной китайско-британской декларации утверждается экономическая и административная преемственность при передаче суверенитета Гонконга, что в частности, касается законов и системы управления, наследованных с колониальных времен.

Около 350 тыс. жителей Гонконга в настоящее время имеют британские заморские паспорта, которые в частности позволяют находиться на территории Великобритании без визы на срок до шести месяцев. Подать документы на получение такого паспорта могут еще 2,5 млн человек.

По словам Джонсона, владельцы таких паспортов, кто обратится за их продлением, могут получить дополнительные права при иммиграции, в том числе право на работу, что открывает путь к получению британского подданства.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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