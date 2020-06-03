Трамп на этой неделе обсудит со своими советниками новый пакет стимулов объемом до $1 трлн

Президент США Дональд Трамп планирует на этой неделе встретиться со своими советниками для обсуждения нового пакета мер поддержки экономики, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Размер и цели нового пакета стимулов, который, по мнению источников WSJ в Белом доме, не будет окончательно разработан до июля, будут зависеть от успеха штатов по снятию карантинных мер и преодоления экономического спада. Как заявляют источники газеты, Трамп не хочет, чтобы размер пакета превышал $1 трлн.

Проведение встречи, запланированной на эту неделю, может быть отложено из-за продолжающихся в США акций протеста и беспорядков после гибели по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе, отмечает WSJ.

Предложения, собранные администрацией президента страны, нацелены на возобновление нормальной жизни и наиболее быстрого восстановления экономики.

"Мы прошли через стадию чрезвычайной поддержи и сейчас находимся на переходном этапе открытия. Я думаю, что мы хотим перейти на этап стимулирования роста", - сказал один из высокопоставленных членов администрации.

Дональд Трамп и республиканцы могут столкнуться с противостоянием демократов, которые иначе видят новые стимулирующие меры. Демократы считают, что новый пакет должен включать поддержку домашних хозяйств и продление надбавок к пособиям по безработице после 31 июля. Республиканцы, в свою очередь, хотят подтолкнуть граждан к возвращению на рабочие места, а также обеспечить работодателям защиту от исков в связи с пандемией.

Белый дом и конгрессмены-республиканцы ранее выступили против продления на следующий год утвержденных в марте надбавок в $600 в неделю к пособиям по безработице. Администрация Дональда Трампа хочет во втором полугодии сократить размер надбавок до $250-300 в неделю. Республиканцы предупреждают, что слишком высокие выплаты по безработице будут препятствовать возвращению американцев на рабочие места.

Администрация также рассматривает возможность предоставления налогового вычета или налоговой субсидии на туристические поездки, которые будут совершены внутри США в ближайшие три-шесть месяцев.

Помимо этого, Дональд Трамп и его советники продолжают продвигать такие меры, как предоставление каникул по уплате налога на зарплату, против которого выступают законодатели от обеих партий, и снижение налога на прирост капитала.

Президент страны открыт для выделения дополнительного финансирования штатам, которые сталкиваются с недостатков бюджетных средств, сообщил один высокопоставленный источник WSJ.

Экономисты опасаются, что высокие расходы на пособия по безработице и здравоохранение при снижении налоговых поступлений может затормозить экономический рост на долгие годы.

Белый дом продолжает рассчитывать на V-образное восстановление экономики, при котором рост начнется этим летом и ускорится в следующем году. Многие аналитики считают, что в ближайшие месяцы экономика начнет восстанавливаться, но этот процесс будет более медленным.

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.