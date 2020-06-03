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Регион 03.06.2020 15:23

Хаменеи: убийство афроамериканца Флойда демонстрирует истинную сущность властей США

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе выявила настоящую природу властей США, и по сути это преступление не отличается от того, что Вашингтон совершал в отношении других стран, заявил в среду руководитель Исламской Республики Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Офицер полиции поставил колено на шею афроамериканца и давил, пока он не умер - все это демонстрирует суть американской администрации", - приводит агентство "Тасним" его слова из речи, приуроченной к очередной годовщине смерти аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни.

"Преступление против этого афроамериканца - то же самое, что администрация США делала по всему миру. Они делали тоже самое в Афганистане, Ираке, Сирии, Вьетнаме и многих других странах мира", - продолжил он.

По словам Хаменеи, лозунг протестующих в США "я не могу дышать" это то, что могли бы сказать другие народы мира, ставшие жертвами агрессии со стороны США.

Также Хаменеи упомянул, что власти США продемонстрировали некомпетентность в связи с эпидемией коронавируса. Аятолла заявил, что, хотя "вспышка коронавируса в США случилась позже, чем в других странах", власти не смогли извлечь уроков из опыта других стран и подготовиться к бедствию как следует.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом.

Накануне сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, США, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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