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Инфраструктура и тендеры 03.06.2020 15:23

Налоговая служба Азербайджана привлекла компанию из Беларуси к совершенствованию программного обеспечения для кассовой системы

Государственная налоговая служба Азербайджана определилось с победителем тендера по совершенствованию и техподдержке программного обеспечения «Информсистема автоматизации программно-кассовой системы», говорится в объявлении ведомства.

Согласно информации, победителем тендера стала белорусская компания ООО «Нуга Девелопмент», с которой заключен договор на сумму 986 тыс. 382,52 манатов.

ООО «Нуга девелопмент» специализируется на разработке автоматизированных информационных программно-аппаратных систем для государства и бизнеса в рамках цифровой трансформации. Компания, в частности, фокусируется на крупных проектах, где требуются отказоустойчивые и высоконагруженные решения, применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта, сбор и хранение большого объема данных.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]