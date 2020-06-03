Налоговая служба Азербайджана привлекла компанию из Беларуси к совершенствованию программного обеспечения для кассовой системы

Государственная налоговая служба Азербайджана определилось с победителем тендера по совершенствованию и техподдержке программного обеспечения «Информсистема автоматизации программно-кассовой системы», говорится в объявлении ведомства.
Согласно информации, победителем тендера стала белорусская компания ООО «Нуга Девелопмент», с которой заключен договор на сумму 986 тыс. 382,52 манатов.
ООО «Нуга девелопмент» специализируется на разработке автоматизированных информационных программно-аппаратных систем для государства и бизнеса в рамках цифровой трансформации. Компания, в частности, фокусируется на крупных проектах, где требуются отказоустойчивые и высоконагруженные решения, применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта, сбор и хранение большого объема данных.
А.Мамедов
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