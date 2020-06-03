Нефть перешла к снижению на информации о продлении нынешних сокращений ОПЕК+ лишь на месяц, Brent - $38,82 за баррель

Цены на нефть начали снижаться на торгах в среду на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительной договоренности о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.
По информации источников S&P Global Platts, в случае принятия такого варианта министры ОПЕК+ будут встречаться ежемесячно для оценки соблюдения сделки и рыночных условий. Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в среду составляет $38,82 баррель, что на $0,75 (1,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена контракта достигала максимальных с 6 марта $40,53 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,82 (2,23%) - до $35,99 за баррель.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца.
Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.
В Кремле не комментируют дату возможной встречи министров ОПЕК и ОПЕК+, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 18:30 . Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.
"Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.
По мнению аналитика, "котировки нефти около текущих уровней должны стабилизировать и оживить часть сланцевого бизнеса с наиболее конкурентоспособными скважинами".
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