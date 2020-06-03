Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9044 RUR   0.0248 GBR   2.1393 TRY   0.2527

Цена на нефть

02.06   $/bbl WTI 36.81 1.37 Brent 39.57 1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.06.2020 20:44

Германия пока не приняла решения о снятии ограничений на поездки в третьи страны

Германия пока не определилась с ограничениями на поездки в страны, которые не входят в ЕС или Шенгенскую зону, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Он напомнил, что ограничения в виде предупреждений без надобности не выезжать из ФРГ были введены из-за пандемии коронавируса,

"Глава МИД высказался на этот счет, что сегодняшнее решение действует для стран ЕС и Шенгенской зоны... Вопросом третьих стран мы сейчас будем активно заниматься", - сказал Бройль.

По его словам, окончательное решение о снятии предупреждения на счет поездок в третьи страны будет приниматься в согласовании с остальными странами-членами Евросоюза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ВЫЕЗДЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]