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ТЭК 03.06.2020 15:52

Июньская встреча ОПЕК+ под вопросом из-за разногласий относительно выполнения обязательств по сделке

Перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Пока вопрос исполнения не будет решен, министры не хотят собираться 4 июня. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня.

Агентство пишет, что встреча союзников вряд ли состоится на этой неделе, поскольку Саудовская Аравия и Россия заняли жесткую позицию в вопросе махинаций с квотами со стороны некоторых стран.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что страны ОПЕК исполнили в мае сделку лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии.

Агентство Bloomberg пишет, что лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Если переговоров не будет, участники сделки с июля начнут смягчать ограничения на добычу, пишет Bloomberg.

Текущие условия сделки предполагают снижение добычи нефти странами ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые снижают от уровня 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Последнюю неделю участники альянса обсуждают возможность продления майских квот после июля на 1-2 месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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