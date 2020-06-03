Президент Алиев распорядился выделить около 1,5 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Тертерского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 1,47 млн манатов на проектирование и бурение 21 артезианской скважины в Тертерском районе.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 18 населенных пунктах Тертерского района c общим населением 28,149 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков